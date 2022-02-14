Af Örgütü’nden aşı eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), koronavirüs aşısı üreten ilâç şirketlerini açgözlülükle suçlayarak, dünya nüfusunun çok daha hızlı bir biçimde aşılanması gerektiğini bildirdi.

Örgüt temsilcisi Rajat Khosla, “Zengin ülkeler ile ilâç şirketlerinin, yoksul ülkelerdeki insanların da aşıya erişebilmeleri gerektiğini anlamaları için daha kaç varyant atlatmamız gerekiyor?” ifadelerini kullandı. DW’deki haberde Af Örgütü tarafından hazırlanan ilgili rapora göre, 2021 yılında dünya çapında yaklaşık 10 milyar doz koronavirüs aşısı üretildi. Bu da, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçen yıl sonuna dek dünya nüfusunun yüzde 40’ının aşılanması hedefi için yeterli bir miktardı. Ancak yoksul ülkelerde yaşayanlar arasında, koronavirüse karşı aşılanarak tam koruma altında olanların oranının yüzde 4 olduğu vurgulanıyor. Uluslararası Af Örgütü bu verileri öne sürerek, ilaç şirketlerine, DSÖ’nün 2022’nin Mayıs ayına dek dünya nüfusunun yüzde 70’ine aşı yapılabilmesi hedefine ulaşmak için patentleri ve kullandıkları teknolojileri karşılıksız paylaşmaları çağrısında bulundu. Haber Merkezi

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