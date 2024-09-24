Afetler üretimi vurdu

KAHVE TEDARİKİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 40’INI KARŞILAYAN BREZİLYA, SON YILLARIN EN KÖTÜ KURAKLIKLARINDAN BİRİYLE MÜCADELE EDİYOR.

Afetlerİn dünyanın en çok kahve üreten iki ülkesini vurması nedeniyle fiyatlarda artışın sürmesi bekleniyor. Euronews’ün haberine göre Brezilya’daki kuraklık ve Vietnam’daki şiddetli tayfunlar, küresel kahve tedarik zincirlerini sekteye uğratarak üretim maliyetlerini artırdı. Önümüzdeki dönemde bu durumun tüketicilere yansıması bekleniyor. Kahve tedarikinin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Brezilya, son yılların en kötü kuraklıklarından biriyle mücadele ediyor. Kurak koşullar arabica kahve yetiştirilen bölgelerde verimi düşürdü. Bazı tahminlere göre üretim yüzde 20 azalabilir. Vietnam ise hazır kahvede kullanılan daha ucuz robusta çekirdeğinin dünyadaki lider üreticisi. Bu ayın başlarında ülkenin orta bölgesindeki önemli kahve yetiş-tirme alanları, en az 60 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan Yagi tayfununda tahrip oldu.

Haber Merkezi