Afetlerin maliyeti 194 milyar dolar oldu

Dünyada bu yılın ilk yarısındaki tabii afetlerden kaynaklı ekonomik kayıplar 194 milyar doları bulurken, bunun 91 milyar dolarını şubatta Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremler oluşturdu.

Merkezi Londra’da bulunan sigorta ve risk yönetim şirketi Aon, bu yılın ilk yarısında dünyadaki doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıplara ilişkin öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, ocak-haziran dönemindeki küresel doğal afetlerin yol açtığı ekonomik kayıplar 194 milyar dolar oldu. Bu rakam, 21. yüzyılda, her yılın ilk yarısını kapsayan ekonomik kayıplara ilişkin ortalama 128 milyar doların oldukça üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl ise dünyadaki doğal afetler, 6 aylık dönemde 143 milyar dolar ekonomik kayba yol açmıştı. Bu yılın ilk yarısındaki ekonomik kayıplar, tüm zamanların en yüksek beşinci ve 2011’den beri görülen en yüksek ekonomik kayıp olarak kayıtlara geçti.