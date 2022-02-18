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18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Afgan halkı perişan

18 Şubat 2022, Cuma 22:18
Gelir seviyesinin yüzde 90 oranında düştüğü Afganistan’da 9 milyondan fazla yoksul insanın açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Doğu ve Orta Asya Dairesi Başkanı Ayesha Tanzeem’in izlenimlerine göre Afgan halkı ihanete uğramış hissediyor ve başta ABD olmak üzere yabancı güçlerin kendilerini çıkmaza soktuğunu düşünüyor. Afganlar’ın gelir seviyesinin yüzde 90 oranında düştüğünü ve günde iki doların altında kazandıklarını hatırlatan Tanzeem, 9 milyon Afgan’ın açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten insanî yardım örgütleri verilerini hatırlattı. Ülkedeki yoksulluk ve çaresizliği gözler önüne seren insan hikâyelerini sıklıkla haber yapan Ayesha Tanzeem, böbreklerini satan Afganların hikâyesini şu sözlerle anlattı: 

“Takip ettiğim en zor haberlerden biriydi. Onlarla konuşup neden bunu yaptıklarını sorduğumda bana başka seçenekleri olmadığını söylediler. Çocuklarının aç oldukları için geceleri ağladığını, gece açlığı hissetmesinler diye onlara uyku ilacı verdiklerini anlattılar. Çoğu haftalarca kuru ekmek yiyor ve su içiyor. Yiyecek bir şeyleri yok.

Haber Merkezi

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