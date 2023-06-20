Afgan mültecileri keyfi şekilde gözaltına almayı durdurması için Pakistan'a çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Afgan mültecilerin keyfi şekilde gözaltına alınmasına son vermesi için Pakistan’a çağrı yaptı.

Uluslararası Af Örgütünden 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Taliban’ın eziyetinden kaçan" Afgan mültecilerin ve sığınmacıların keyfi şekilde gözaltına alınması ve taciz edilmesinin durdurulması için Pakistan hükümetine çağrıda bulundu. Açıklamada, Pakistan’daki Afgan mültecilerin savunmasız durumuna işaret edilerek, bu ülkedeki mültecilerin uluslararası ilgi görememesinin endişe verici olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) çağrıda bulunulan açıklamada, Pakistan’da mülteci statüsü elde etmek isteyen Afganların kayıtlarının hızlandırılması ve başvurularının değerlendirilmesi talep edildi. Açıklamada, Pakistan’da Afganistan’daki ekonomik ve siyasi sebeplerden kaçan 3,7 milyonun üzerinde Afgan bulunduğu ve bunların sadece 1,4 milyonunun resmi kayıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Pakistan güvenlik birimleri ise polisin ülkeye geçerli belge olmadan giren Afganları gözaltına aldığını, bir süre cezaevinde kalan bu kişilerin daha sonra sınır dışı edildiğini belirtiyor. Afganistan’ın İslamabad Büyükelçiliğinden 8 Haziran’da yapılan açıklamada, Pakistan hükümetinden Afganistan vatandaşlarını gözaltına almayı durdurması istenmişti. AA

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