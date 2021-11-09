Afganistan açlık riskiyle karşı karşıya

Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, Afganistan’da 23 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Afganistan, gerçek anlamda açlık korkusunun hissedilmeye başladığı bir ülke oldu. BBC Türkçe’de yer alan haberde, “Artık hava da sonbahardan kışa dönerken iyiden iyiye soğumaya başladı. Pek çok bölgede ise su kıtlığı haberleri geliyor. Başşehir Kabil’in yaklaşık 80 kilometre batısındaki Maidan Wardak’ta birkaç yüz kişilik bir erkek grubu un kuyruklarında bekliyor. Söz konusu un, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sağlanıyor. Taliban askerleri grup içerisinde büyük ölçüde sükûneti sağladı. Ancak yardımı hak etmeyen insanlar ise öfkeli ve korkmuşlardı. Yaşlı bir adam, ‘Kış neredeyse geldi. Eğer ekmek yapamazsam ne yapabilirim bilmiyorum’ diyor. WFP, 22 milyondan fazla insana yardım etmek üzere gıda tedarikini artırıyor. Bu kış hava eğer uzmanların öngördüğü kadar kötü gidecek olursa, çok sayıda insanın akut açlık ve yaygın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor” ifadeleri kullanılıyor.

En kötü insanî kriz

Pazar günü Kabil’i ziyaret eden WFP Direktörü David Beasley’in görüşlerine yer verilen haberde, Beasley’in durumla ilgili değerlendirmelerinin endişe verici olduğu vurgulanıyor. “Hayal edebileceğiniz kadar kötü” diyen Beasley, şu anda dünyanın en kötü insanî krizi ile karşı karşıya olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “İnsanların yüzde 95’i, yeterli gıdaya sahip değil. 23 milyon insanın açlık yolunda olduğunu düşünüyoruz. Gelecek altı ay durum bir felâket olacak. İnsanlar için Dünya bir cehennem olacak.” Beasley, gelişmiş ülkeleri ve milyarderleri âcil yardım konusunda harekete geçmeye dâvet ediyor. “Dünya liderlerine ve milyarderlere sesleniyorum: Bu insanların sizin küçük kızınız, küçük oğlunuz veya açlıktan ölmek üzere olan torununuz olduğunu hayal edin” diyen Beasley, “Elinizden gelen her şeyi yapardınız. Çocukların açlıktan ölmesine izin veriyoruz. Yazık bize. O çocuğun nerede olduğu umurumda bile değil.” ifadelerini kullanıyor.