"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Afganistan açlık riskiyle karşı karşıya

09 Kasım 2021, Salı 01:55
Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, Afganistan’da 23 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Afganistan, gerçek anlamda açlık korkusunun hissedilmeye başladığı bir ülke oldu. BBC Türkçe’de yer alan haberde, “Artık hava da sonbahardan kışa dönerken iyiden iyiye soğumaya başladı. Pek çok bölgede ise su kıtlığı haberleri geliyor. Başşehir Kabil’in yaklaşık 80 kilometre batısındaki Maidan Wardak’ta birkaç yüz kişilik bir erkek grubu un kuyruklarında bekliyor. Söz konusu un, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sağlanıyor. Taliban askerleri grup içerisinde büyük ölçüde sükûneti sağladı. Ancak yardımı hak etmeyen insanlar ise öfkeli ve korkmuşlardı. Yaşlı bir adam, ‘Kış neredeyse geldi. Eğer ekmek yapamazsam ne yapabilirim bilmiyorum’ diyor. WFP, 22 milyondan fazla insana yardım etmek üzere gıda tedarikini artırıyor. Bu kış hava eğer uzmanların öngördüğü kadar kötü gidecek olursa, çok sayıda insanın akut açlık ve yaygın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor” ifadeleri kullanılıyor.

En kötü insanî kriz

Pazar günü Kabil’i ziyaret eden WFP Direktörü David Beasley’in görüşlerine yer verilen haberde, Beasley’in durumla ilgili değerlendirmelerinin endişe verici olduğu vurgulanıyor. “Hayal edebileceğiniz kadar kötü” diyen Beasley, şu anda dünyanın en kötü insanî krizi ile karşı karşıya olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “İnsanların yüzde 95’i, yeterli gıdaya sahip değil. 23 milyon insanın açlık yolunda olduğunu düşünüyoruz. Gelecek altı ay durum bir felâket olacak. İnsanlar için Dünya bir cehennem olacak.” Beasley, gelişmiş ülkeleri ve milyarderleri âcil yardım konusunda harekete geçmeye dâvet ediyor. “Dünya liderlerine ve milyarderlere sesleniyorum: Bu insanların sizin küçük kızınız, küçük oğlunuz veya açlıktan ölmek üzere olan torununuz olduğunu hayal edin” diyen Beasley, “Elinizden gelen her şeyi yapardınız. Çocukların açlıktan ölmesine izin veriyoruz. Yazık bize. O çocuğun nerede olduğu umurumda bile değil.” ifadelerini kullanıyor.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan açlık riskiyle karşı karşıya

    Uygurlara zulüm pazarlık masasında

    Pandemi bitecekmiş gibi görünmüyor

    Yeni bir yol haritası şart

    Facebook belgelerini sızdıran Haugen'den yeni açıklamalar

    Toplum ‘tek adam’a itiraz ediyor

    OHAL Komisyonu anayasayı ihlâl etti

    EYT’liler: Seçim yatırımı

    Kovid-19 hastalarına ‘görme kaybı’ uyarısı

    Otomotivde 2022 yılı çok zorlu geçecek

    5,1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Konya'da son durum?

    Limon ve muz üreticisi dertli

    Türkiye'de son 24 saatin salgın tablosu

    Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Erdoğan: Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak

    27 bin 824 yeni vaka daha

    Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zamda Türkiye Avrupa birincisi

    Seçim sürecini sivil toplum şekillendirecek

    Trakya’da yeraltı suları tükeniyor

    Filistinli aktivistlerin telefonuna casus yazılım yüklendiği ortaya çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve CHP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    OHAL Komisyonu anayasayı ihlâl etti
    Ahmet BATTAL

    Kendimizi sorguluyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Masonluk ve Kemalizm
    Durmuş Ali İnci

    Mehmet Ali Söyler kardeşimizin ölümü ve hatırda kalanlar
    Cevher İLHAN

    Dinî değerleri hoyratça istismar
    Genel

    Yeni bir yol haritası şart
    Risale-i Nur'dan

    Kudret-i Rabbânî ustadır, kader mühendistir
    Ali FERŞADOĞLU

    Yaratılman mı iyi, yoksa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.