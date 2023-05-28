Afganistan - Badahşan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 10.22'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,2 olarak açıkladı. Komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 223 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Dün yine Badahşan'ın İşkaşim ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afganistan'ın kuzeydoğu bölümünü büyük oranda kapsayan Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor. Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi ölmüştü. AA

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