Afganistan'da 1 milyon çocuk açlık kriziyle riskiyle karşı karşıya

Bİrleşmİş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Afganistan’da açlığın rekor seviyelere ulaştığını belirterek, âcil uluslar arası yardım çağrısında bulundu.

Merkezi Roma’da bulunan BM kuruluşlarından WFP’nin icra direktörü Beasley, Twitter hesabından, “Afganistan” etiketiyle yaptığı paylaşımda, ülkede artan açlık krizine dikkati çekti. Beasley, “Rekor sayıda Afgan aç. Şu anda 1 milyon çocuk, âcil müdahale olmadığı takdirde yetersiz beslenmeden ölme riskiyle karşı karşıya. Uluslar arası yardım bir an önce ulaşmazsa felâket olacak. Bu açlığa karşı bir savaş.” ifadesini kullandı. WFP Afganistan Temsilcisi Mary Ellen McGroarty de 6 Ekim’de başşehir Kabil’de video konferans ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki insani krizinin “inanılmaz hızla tırmandığını” ifade etmişti. AA

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