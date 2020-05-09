Afganistan'da 150 Taliban üyesi serbest bırakıldı

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 150 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu Taliban üyesi 150 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi. Böylelikle hapishaneden salıverilen militanların sayısının bin olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti. Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiği ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti. Mahkum militanları serbest bırakma sürecinin devam edeceğini aktaran Faisal, Taliban'ın elindeki rehinelerin de aynı şekilde serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti. Faisal, Taliban'ın artık Afganlar arası müzakerelere başlaması gerektiğini sözlerine ekledi. Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki bin Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 174 rehine serbest bırakıldı.

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.