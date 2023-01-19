"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Afganistan'da 70 kişi aşırı soğuk sebebiyle öldü

19 Ocak 2023, Perşembe 09:15
Afganistan'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava şartları nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e ulaştığı bildirildi.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı konu ile ilgili basına açıklamada bulundu.

 

Buna göre, ülke genelinde son 8 günde kış şartlarının ağırlaşması ile 70 kişi öldü.

Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi Müdürü Mevlevi Abdullah Muhammedi, "İlk verilere göre, kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle Badgis, Gazni, Nimruz, Paktika, Herat, Kandahar ve Faryab'da 70 kişi öldü." dedi.

Muhammedi, ülke genelinde 70 bin hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak öldüğü açıklanmıştı.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da 70 kişi aşırı soğuk sebebiyle öldü

    'En acımasız çatışmaların merkezi Donbas'tır'

    Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin

    İstanbullu da geçinemiyor

    Uysal: 14 Mayıs’ta yeniden ‘yeter’ diyeceğiz

    Evlilik cüzdanı da basın kartı da resmî kimlik oldu

    Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılarla eledi

    Akşener: Biz demokrasiden yanayız

    Trabzonspor çeyrek finale yükseldi

    Çoğunluk, geçim sıkıntısı çekiyor

    Ekin çıkmazsa kıtlık olur

    Değişime ve yeni bir başlangıca ihtiyacımız var

    İsrail’den, işine gelmeyene “anlamsız” yaftası

    20 yıldır kuraklığa karşı hiç adım atmadılar

    Seçim 14 Mayıs’ta

    Aydın'da bir anne ile 2 çocuğu soba gazından zehirlenerek vefat etti

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu, dualarla uğurlandı

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı

    Messi ile Ronaldo yeniden karşılaşacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu vicdansızlık artık son bulmalı - Çocuklar cezalandırılmasın, annelerin infazı ertelensin
    Ahmet BATTAL

    Devlet Bahçeli ve husumet tasnifi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hasan Basri Sarıçam
    Cevher İLHAN

    Son siyasî çırpınışlar…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Âdem’in (as) Cennetten ihracı ne hikmete mebnîdir?
    Mikail YAPRAK

    Yolu saraya düşmeyenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı “ihlâs” odaklı yetiştirmeliyiz
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Mehmet Hulûsi Efendi’nin esâret hatıraları
    Süleyman KÖSMENE

    Ehadiyet ve Samediyet mühürlerini fark edelim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.