Afganistan'da 900 Taliban üyesine daha af çıktı

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, Afganistan hapishanelerinde tutulan Taliban üyesi 900 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan hapishanelerinde tutulan 900 Taliban üyesi daha salıverildi.

Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Taliban üyesi 900 mahkumun daha serbest bırakıldığını söyledi.

Böylelikle hapishaneden salıverilen militanların sayısının 2 bin olduğunu ifade eden Faisal, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adları bulunan militanların yaş, sağlık durumları ve suçlarına göre sırasıyla salıverildiğini belirtti.

Faisal, militanların kimlik tarama sisteminden geçirildiğini ve tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını kaydetti.

Mahkum militanları serbest bırakma sürecinin devam edeceğini aktaran Faisal, Taliban'ın elindeki rehinelerin de aynı şekilde salıverilmesini beklediklerini belirtti.

Faisal, mahkum militanların bu kadar çok sayıda serbest bırakılmasının Afganlar arası müzakerelerin başlaması için iyi niyet göstergesi olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, Taliban'ın elinde bulunan rehinelerin önemli ölçüde serbest bırakılacağını açıkladı.