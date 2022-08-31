"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Afganistan’da açlık tehlikesi

31 Ağustos 2022, Çarşamba 22:07
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Afganistan’da derinleşen yoksulluğa dikkati çekerek, ülkedeki 6 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler, Afganistan’da 6 milyon kişinin “açlık” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, 1 yıldır Taliban yönetimi altında bulunan Afganistan’daki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyine brifing verdi. Griffiths, Afganistan’da derinleşen yoksulluğa dikkati çekerek, ülkedeki 6 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Afganistan’ın ekonomik kalkınması için bağışçı ülkelere fon sağlamaları çağrısında bulunan Griffiths, Afganların önümüzdeki kışı atlatabilmesi için acilen yaklaşık 770 milyon dolara ihtiyaç olduğunu söyledi. Griffiths, Afganistan’ın insani, ekonomik, iklim, açlık ve mali krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Küresel yoksulluk ve açlık

Ülkede çatışma, yoksulluk, şiddetli iklim değişikliği ve gıda güvensizliğinin “uzun süredir üzücü bir gerçek” olduğunu kaydeden Griffiths, ancak mevcut durumu “çok kritik” bir noktaya getiren şeyin, Taliban’ın geçen yıl yönetimi ele geçirmesinden sonra geniş kapsamlı kalkınma yardımlarına ara verilmesi olduğunu dile getirdi. Griffiths, Afganistan nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen yaklaşık 24 milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu ve neredeyse 19 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını ifade etti. Söz konusu rakamların yakın zamanda daha da kötüye gitmesinden endişe duyduklarını kaydeden Griffiths, kış aylarındaki hava şartlarının halihazırda yüksek olan yakıt ve gıda fiyatlarını hızla yükselteceğine işaret etti. Griffiths, barınakların onarılması, iyileştirilmesi veya kıyafet, battaniye gibi kışlık ihtiyaçlar için 614 milyon dolara acil; hava şartları nedeniyle belirli bölgelere erişim kesilmeden önce de gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanması için ilave 154 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Taliban’ın bütçesi yok

Griffiths, “İnsani yardım, ülkedeki 40 milyon kişiye sistem genelinde hizmetlerin karşılanmasının yerini hiçbir zaman alamaz” dedi. Taliban’ın yatırım yapacak bütçesi olmadığını söyleyen Griffiths, bazı kalkınma desteklerinin başlaması gerektiğini hatırlattı. Ülke nüfusunun en az yüzde 70’inin kırsal alanlarda yaşadığına dikkati çeken Griffiths, tarım ve hayvancılık üretimi korunmazsa milyonlarca hayatın ve geçim kaynağının riske gireceğini dile getirdi. Griffiths, ülkedeki bankacılık ve likidite krizinin de çözülmesi gerektiğini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    3Y diyerek geldiler, tam tersine gittiler

    Demirören en büyük matbaasını kapatıyor

    Afganistan’da açlık tehlikesi

    Gaziler susturuldu

    Öğretmenlere şiddete 6’lı masadan tepki

    Bankalar ve tüketim büyüdü

    Vira Bismillah

    Yeni gıda krizi kapıda

    Savaş uçakları otobanda tatbikat yapacak

    Asbestli gemiye ‘geri dön’ çağrısı

    Faiz lobisinin geliri 3,5 büyüdü

    BM'den Libya'ya seçim çağrısı

    Pakistan'da selden sonra şimdi de salgın tehlikesi!

    AB'de gündem Ruslara vize yasağı tartışması

    Dualar bereketli bir av sezonu için

    Kuşadası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

    9. kez siyaseti bırakma kararı aldı

    UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ni inceleyecek

    Avrupa Şampiyonası başlıyor

    Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı 3 günlüğüne durdu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KOVANCI

    Oku düşün ve anla
    Genel

    Antalya - Gazipaşa açıklarında deprem
    Genel

    Pakistan'da ölü sayısı 1162’ye yükseldi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden 100 yıl sonra
    Osman ZENGİN

    Niye dua edilsin; bunları söylediği için mi?
    Cevher İLHAN

    Yolsuzluk ve rüşvet ağı
    Genel

    “Ölümcül hastalığı olan var mı?”
    Süleyman KÖSMENE

    Cennete hazır mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Şimdiki küçüklük ve DP

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.