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30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Afganistan'da bir medresede patlama: En az 10 öğrenci öldü

30 Kasım 2022, Çarşamba 16:11
Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 öğrenci öldü.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, basına yaptığı açıklamada, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'te bulunan Cihadiye Medresesi'nde öğle namazı sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Takor, patlamada en az 10 öğrencinin öldüğünü, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

AA

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