Afganistan'da depremzedeler kışa hazırlanıyor

Afganistan’da çoğu dayanıksız çadırlarda yaşayan depremzedeler, kış şartlarının üstesinden gelebilmek için evlerinin yeniden onarılmasını ve kışa dayanaklı çadırlar ve malzeme yardımı bekliyor.

Afganistan’ın doğu vilayetlerini 22 Haziran’da vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200’den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Paktika vilayetinin Giyan ve Bermel ilçeleri ile Host vilayetinin Spera ilçesi depremden en şiddetli etkilenen bölgelerin başında geliyor. Deprem bölgesine gönderilen yardımlar birçok kişinin ihtiyacını karşılamada hala yetersiz kalırken soğuk havaların yaklaşmasıyla sağlıklı barınma sorunu ortaya çıktı.

Yardımlar halen yetersiz

Bölge sakinleri Birleşmiş Milletler (BM) ile bağlı organları, çeşitli uluslararası kurumlar ve Afgan Kızılayından bugüne kadar aldıkları yardımların yetersiz olduğunu ifade ediyor. Depremzedeler, ağırlıklı olarak pirinç ve patates gibi doyurucu özelliği yüksek gıdalarla besleniyor. Et ve meyve tüketimi ise çok daha az. Halk, gıda malzemesi olarak bunların dışında yağ, salça, bakliyat ve una ihtiyaç duyuyor.

Bölgeye ulaşmak çok zor

Giyan ilçe merkezi ve köyleri büyük oranda bir dere yatağının etrafına kurulmuş durumda. Paktika’nın merkezinden buraya ulaşmak için araçla uzun süre dere yatağından ilerlemek ayrıca dağlık, engebeli, çamurlu yollardan geçmek gerekiyor. Bu da deprem bölgesine karadan yardım götürmeyi zorlaştıran en önemli etkenlerden biri. Yol boyunca yardım taşıyan kamyonların zaman zaman arızalanması da yardımların ulaştırılmasını geciktiriyor.