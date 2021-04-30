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30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Afganistan'da iftar vakti bombalı saldırı

30 Nisan 2021, Cuma 19:45
Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam yerel saatle 19.00 sularında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, saldırının aşiret liderine ait bir misafirhanenin önünde düzenlendiğini belirtti.

25 ölü, 60'tan fazla yaralı 

Saldırıda en az 25 kişinin vefat ettiğini ifade eden Stanikzey, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Stanikzey, can kaybının daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler: Afganistan, bombalı saldırı
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