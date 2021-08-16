Afganistan’da insani kriz kaçınılmaz

BATI’NIN ÇEKİLMESİ VE TALİBAN’IN HIZLA İLERLEMESİYLE BERABER, AFGANİSTAN’DA İNSANÎ BİR KRİZ KAÇINILMAZ HALE GELDİ.

Talİban’ın son günlerde giderek daha fazla toprağı Afgan hükümetinin elinden almasıyla, Afganistan’ı şiddetli bir savaş dalgası sardı. Gelişmekte olan durum, önümüzdeki haftalar ve aylarda ülkede nasıl bir görünümün ortaya çıkacağını ön görmeyi son derece güç hale getiriyor. Bununla birlikte, medyanın çoğunlukla askeri bağlamda kimin üstün olduğuna odaklanmasına karşın, ülkenin kaçınılmaz biçimde insanî bir felaketle karşı karşıya kalacağını biliyoruz. Afganlar üçlü bir felaketle yüz yüze: Berbat haldeki güvenlik, sağlık ve ekonomi manzarası. Bu acımasız şartlar, Donald Trump yönetiminin Şubat 2020’de Taliban ile sürdürdüğü ve ABD askerlerinin geri çekiliş sürecini başlatan Doha Anlaşması’ndan ve ayrıca Başkan Joe Biden’ın bu yıl 11 Eylül’e kadar tam geri çekilmenin gerçekleşmesi kararını onaylamasından önce oluşmuştu.

18 MİLYON İNSAN MUHTAÇ

Afganistan, 2021 yılına zaten güç şartlar altında girdi ve şu anda 18 milyondan fazla Afgan -nüfusun yaklaşık yarısı- insanî yardıma ihtiyaç duyuyor. Azalan uluslar arası yardımlar, kanlı çatışmalar, zayıflayan yönetim ve kuraklık gibi çevresel sorunların hepsi birlikte bu durumu daha da şiddetlendirdi.

Geçen yıl başlayan küresel salgının etkisi, Ocak 2021’de Afganistan’ın dünyada tehlikeli düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalan en yüksek ikinci nüfusu barındırmasına sebep oldu.