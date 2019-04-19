Afganistan'da istihbarat binasına saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, istihbarat teşkilatının binasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, istihbarat teşkilatının binasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 3 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığı, istihbarat binasına düzenlenen saldırıda, 3 istihbaratçının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 2 istihbaratçının yaralandığı belirtilen açıklamada, bombalı aracın binanın içerisine daha önceden sokulduğu ifade edildi. Açıklamada, aracın binaya nasıl sokulduğuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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