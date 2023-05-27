Afganistan'da meydana gelen seller nedeniyle 13 ölü 8 yaralı

Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde son günlerde etkili olan yağışlar sonucunda oluşan seller nedeniyle 13 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı sözcüsü Şafiullah Rahimi konuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu. Rahimi, sel ve taşkınların en çok Lağman, Paktiya, Daykundi, Host, Nangerhar, Meydan Vardak, Kandahar, Bağlan ve Gor vilayetlerinde etkisini gösterdiğini söyledi. Bugüne kadar 13 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını açıklayan Rahimi, bazı bölgelerde yolların ve su kanallarının tahrip olduğunu aktardı. Rahimi, 3 bin dönümden fazla tarım alanı ve 56 evin de hasar gördüğünü kaydetti. Altyapı eksiklikleri can kayıplarına neden oluyor Afganistan'da uzun yıllardır süren çatışmalı ortam nedeniyle ülke genelinde altyapının geliştirilememesi, yaşanan tabiat olaylarının etkisini artırıyor ve ciddi oranda ölümlere neden olabiliyor. Son yılların en şiddetli kışını atlatan Afganistan'da, 180'e yakın kişi ölmüştü. Ayrıca yaz ayları yaklaşırken kuzey ve iç kesimlerdeki yüksek dağlarda eriyen kar, yağışlarla birleşerek sel ve taşkınlara neden oluyor. AA

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.