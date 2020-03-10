'Afganistan’da paralel devlete karşıyız’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, birleşmiş ve bağımsız bir Afganistan’ı desteklediklerini ancak ülke içinde paralel bir hükümet kurma girişimine şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Bakan Pompeo, yazılı açıklamasında, Afganistan’da son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her iki adayın da kazandığını açıklamasına atıfta bulundu ve bu ülkedeki barış sürecini değerlendirdi. Tımeturk’deki habere göre ABD olarak Afganistan’ın istikrara ve bağımsızlığına kavuşması için yoğun çaba sarfettiklerini belirten Pompeo, cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Eşref Gani’nin ülkede barışı ön plana alan bir hükümet üzerinde anlaşılması için yapılan müzakerelerin süreceğini belirtmesinden mutluluk duyduklarını vurguladı.

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