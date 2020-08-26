Afganistan'da sel felaketi: En az 46 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Pervan eyaletinde, salı gecesi şiddetli yağmurun neden olduğu sel baskını nedeniyle en az 46 kişi öldü.

Afgan hükümetinin yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in kuzeyindeki Charikar kasabasında yaşanan sel felaketi nedeniyle can kaybının yanı sıra 300'den fazla evin yıkıldığı ve en az 20 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Acil Durum Yönetim Bakanlığı, ölenler arasında çok sayıda çocuğun da olduğunu ifade etti. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede, şiddetli yağmurlar sırasında özellikle yoksul kırsal alanlarda sel felaketleri sıkça görülüyor.

Birkaç hafta önce Nangarhar şehrinin doğusundaki bir köyde meydana gelen selde en az 15 çocuk ve bir kadın ölmüştü.