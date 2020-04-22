Afganistan'da Taliban 3 ayrı saldırı düzenledi: 11 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde üç ayrı noktaya düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, militanların, Sar-i Pul'un merkezi, Sançarak ve Suzma Kale ilçelerine eş zamanlı silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırılarda 11 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Amani, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve birinin de Taliban tarafından rehin alındığını belirtti. Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. AA

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