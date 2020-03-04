Afganistan'da Taliban ile polis arasında çatışma: 6 polis öldü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların Uruzgan'ın Neyçen bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada 6 polisin öldüğünü kaydeden İbadi, 7 polisin de yaralandığını söyledi. İbadi, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. AA

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