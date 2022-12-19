Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: Ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı da 37'ye yükseldi

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde, dün bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 31'e çıktı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, konuyla ilgili son bilgileri basınla paylaştı. Zaman, tünelde meydana gelen kazada şu ana kadar ölenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının da 37'ye yükseldiğini belirtti. Enkaz altında mahsur kalan kişilerin olduğunu aktaran Zaman, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti. Dün, sabahın erken saatlerinde yakıt tankerinin devrilmesi sonucu kazanın yaşandığı Salang Tüneli henüz trafiğe açılmazken görgü tanıkları, tünel içerisinde yanan araçlar arasında kömür yüklü kamyonların olduğunu belirterek yangının sürdüğünü ifade ediyor. AA

Okunma Sayısı: 250

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.