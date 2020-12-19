Afganistan'daki ABD üssüne saldırı düzenlendi

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Kalander Hil bölgesinde bir aracın içinden 5 roket mermisinin ateşlendiğini söyledi. Saldırıda can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini aktaran Şehkar, aynı bölgede ateşlenmeye hazır bulunan 7 roket mermisinin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı. NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.