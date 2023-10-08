Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

Afganistan’da 6.3 ve 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Depremin ardından Herat vilayetinin Valisi Nur Ahmed İslamcar, depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunurken binlerce kişinin yaralandığı kayıtlara geçti.

Deprem sonrasında evleri yıkılan yüzlerce mağdur şu ana kadar yardım kuruluşlarından ya da Taliban’dan herhangi bir yardım alamadıklarını söyledi. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, ülkedeki depremlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Pazar sabahı Kızılay sözcüsünün yaptığı açıklamada ölü sayısı 500 olarak açıklanmıştı. Afganistan Afetler Bakanlığı Sözcüsü Molla Janan Sayik ise Reuters’a yaptığı açıklamada ölü sayısının 2 bin 53’e ulaştığını, 9 bin 420 yaralı bulunduğunu ve bin 329 evin hasar gördüğünü veya yok olduğunu açıkladı. Haber Merkezi

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