Afganistan'daki depremlerde ölü sayısı 2053'e yükseldi, yüzlerce kişi enkaz altında!

Afganistan'ın Herat vilayetinde dün meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısı 2 bin 53'e yükseldi.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, ülkedeki depremlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Saik, dün meydana gelen depremler nedeniyle 2 bin 53 kişinin öldüğünü, 9 bin 240 kişinin yaralandığını söyledi. Kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğu bilgisini paylaşan Saik, depremlerde 1320 evin de yıkıldığını ifade etti. Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Abdul Wahid Rayan da depremlerde yaklaşık 6 köyün yerle bir olduğunu, 2 binin üzerinde kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Acil yardım çağrısı Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak acil şekilde ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını bildirmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dün Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti. Paktika vilayetinde Haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi ölmüştü. AA

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