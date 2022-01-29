Afganistan'daki insani kriz inanılmaz boyutta!

Taliban yönetimindeki Afganistan’da açlık, yoksulluk ve insani krizler milyonların ölümüne sebep olabilir. Peki, geç kalmadan yardım ulaştırılabilecek mi? Afgan halkı hayatta kalma mücadelesi verirken uluslar arası toplum bu soruya cevap arıyor.

Taliban’ın yönetimindeki Afganistan’da artan açlık, yokluk ve sefalet, dondurucu kış şartlarıyla birlikte halkın hayatta kalma mücadelesini daha da güçleştirdi. Başta çocuklar olmak üzere milyonlarca Afgan, açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler çöküşün eşiğinde.

DW Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sek- reteri Antonio Guterres önceki gün BM Güvenlik Konseyi’nde verdiği brifinginde, “kaybedecek vakit kalmadı” diyerek Afganistan’daki insanî yardım faaliyetlerinin finansmanı önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Guterres, hemen harekete geçilmediği takdirde milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini söylerken umutsuzluğun daha da arttığı ülkeden kitlesel bir göç akınının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yemek için çocuklarını satan aileler var

Yaklaşık 9 milyon Afgan’ın açlıktan ölmenin eşiğinde bulunduğu ve halkının yarısından fazlasının aşırı açlık şartlarında hayata tutunmaya çalıştığı bilgisini paylaşan Guterres, “Kimi aileler, yemek alabilmek için çocuklarını satıyor” açıklamasını yaptı. Nüfusun yüzde 80’den fazlasının temiz içme suyuna erişiminin olmadığı Afganistan’daki gelişmelerin “pamuk ipliğine bağlı” olduğunu vurgulayan Guterres, halk için hayatın “dondurulmuş bir Cehenneme” dönüş- tüğünü söyledi. Ülkenin bir insanî felâkete sürüklenmeye başlaması üzerine BM Güvenlik Konseyi, Aralık ayında insanî yardımların yapılmasına yeşil ışık yakan bir karar almış, ancak sağlanan malî kaynakların Taliban’ın eline geçmemesini şart koşmuştu.

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