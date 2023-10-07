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7 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Afganistan'daki peş peşe depremler ağır hasara sebep oldu

07 Ekim 2023, Cumartesi 19:37
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Herat Valiliği, depremlerin ağır hasara yol açtığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat'ta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Herat'ın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilerek, sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada depremler sonrası iki artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı.

Herat Valiliği: Ağır hasar var

Herat Valiliğinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sularında art arda meydana gelen depremlerin Herat ve ilçelerini sarstığı kaydedildi.

Depremin ağır hasara neden olduğu belirtilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde saat 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7 ve 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana geldi.

İran ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerden de hissedilen depremler nedeniyle çok sayıda Heratlı, panikle evlerini terk ederek sokaklara akın etti.

Öte yandan Zindecan ilçesi ve Herat merkezinin bir kısmında elektrikler kesildi ve iletişim hatları koptu.

Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde en az 15 kişi öldü

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremlere ilgili açıklamada bulundu.

Mücahid, can kaybı sayısının sürekli değiştiğini, şu ana kadar 15 ila 20 kişinin öldüğünü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığını tespit ettiklerini belirtti.

Herat Valiliği ise daha önce yaptığı açıklamasında, öğle saatlerinde art arda meydana gelen şiddetli depremlerin ağır hasara neden olduğunu, detaylı açıklamanın ise daha sonra yapılacağını kaydetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde saat 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7 ve 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8 ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

İran ve Türkmenistan gibi komşu ülkelerden de hissedilen depremler nedeniyle çok sayıda Heratlı panikle evlerini terk ederek sokaklara akın etmişti.

AA

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