Afganistan'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'da İletişim Bakanlığı'na düzenlenen ve 7 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı IŞİD üstlendi.

Cumartesi günkü saldırı bir intihar bombacısının bakanlık binası önünde patlatması ile başlamış ardından üç saldırganın binaya girmesiyle devam etmişti.

Güvenlik güçleriyle çatışan 3 saldırgan öldürülmüştü. Bu sırada 4 sivil ve 3 güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

IŞİD Horasan olarak da bilinen IŞİD'in Afganistan kolu 2015'ten beri ülkede aktif olarak saldırılar düzenliyor. Saldırılarda hem Taliban hem Afgan güçleri hem de Amerikan askerleri hedef alınıyor.

Sürekli saf değiştirmeler yaşandığı için halihazırda IŞİD'e bağlı militan sayısını belirlemek oldukça güç ama Amerika Birleşik Devletleri ordusunun tahminlerine göre örgütün 2 bin civarında savaşçısı bulunuyor.