Afganistan'daki selde 30 kişi öldü

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinde yaşanan selde 30 kişi öldü.

Meydan Vardak Doğal Afetlerle Mücadele İl Başkanı Feyzullah Celali, basına yaptığı açıklamada, Celriz, Narah Çek ve Çagatuy ilçelerinde son 24 saat içerisinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi. Söz konusu ilçelerde sel nedeniyle 30 kişinin öldüğünü ifade eden Celali, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Taliban hükümetinin Afet Yönetimi Bakanlığına göre, Meydan Vardak'ta yaşanan selde 74 kişi yaralanırken, 604 ev tahrip oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 4 ay içinde ülke genelinde yaşanan sel baskınları yüzünden 214 kişi öldü, 320 kişinin yaralandı. AA

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