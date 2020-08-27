Afganistan'daki selde ölü sayısı 100'e yükseldi

Afganistan Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, başkent Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde vefat edenlerin sayısı 100'e yükseldiğini açıkladı.

Yaralı sayısı 250 oldu Yaralı sayısının 250 olduğunu ifade eden Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Azimi, sel nedeniyle binin üzerinde evin tahrip olduğunu kaydetti. Öte yandan Sözcü Azimi Kabil, Pancşir, Meydan Vardak, Nangarhar, Logar, Lagman, Nuristan, Paktika, Paktiya, Host ve Kapisa vilayetlerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel afetinde 51 kişinin vefat ettiğini vurguladı. AA

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