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29 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Afganistan'daki Taliban saldırısında 17 korucu öldü

29 Aralık 2019, Pazar 15:28
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu öldü.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahauddin'deki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 17 korucunun öldüğünü kaydeden Hicri, 4 korucunun yaralandığını söyledi.

Militanlar geri püskürtüldü

Hicri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 21 korucunun öldüğü iddia edildi.

AA

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