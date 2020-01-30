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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Afganistan'dan İran'a: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

30 Ocak 2020, Perşembe 13:09
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Afganistan'da eylül ayında yapılan seçimlerde elektronik oylama sisteminin kullanılmasını tiye alarak kahkaha atması, Afgan makamlarınca sert ifadelerle eleştirildi.

Ruhani, İran'da 21 Şubat'ta düzenlenecek genel seçimlerle ilgili Tahran'da değerlendirmelerde bulundu.

"Oy sandıkları olan mevcut oylama sistemimizi sevmiyorum ama şimdilik başka seçeneğimiz yok." diyen Ruhani, "Afganistan'da olduğu gibi oylama sistemini elektronik yapmalıyız. Bu öyle zor bir durum değil." ifadesini kullandı.

Bu sözlerin ardından Ruhani ve salonda bulunan kişiler kahkaha attı.

Afganistan: Bizimle alay etmeyin, aksine bizden öğrenin, sizin gibi tek sesli değiliz

Ancak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bu değerlendirmesi Afganistan'da sert sözlerle eleştirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Başdanışmanı Şah Hüseyin Murtazavi, yaptığı açıklamada, "Bizimle alay etmeyin, bizden ders alın ve öğrenin." sözleriyle Ruhani'ye yanıt verdi.

İran'da muhalif siyasetçilerin cezaevlerine konulduğunu hatırlatan Murtazawi, açıklamasının devamında, "2014 yılında Afganistan'daki seçimde, cumhurbaşkanımızın rakibi hükümetin ortağı oldu ancak komşu ülkedeki (siyasiler) hapse atıldı." ifadelerini kullandı.

"Siyasi cezaevlerimiz yok, hapishanelerde gazeteci de yok, tek sesli toplum da değiliz." diyen Murtazavi, "Afganistan, komşularının çoğunun sahip olamadığı özelliklere ve güzelliklere sahip." diye konuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) raporuna göre İran, 2019 yılında dünya basın özgürlüğü sıralamasında listenin 170'inci sırasında yer aldı.

RSF'e göre, çok sayıda gazetecinin ve siyasetçinin ya cezaevi ya da ev hapsinde tutulduğu İran'da İslam Devrimi'nin gerçekleştiği 1979 yılından bu yana 860 gazeteci ya idam edildi ya da cezaevine konuldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Afganistan, İran
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