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12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Afganistan'ın 3 şehrinde terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

12 Mayıs 2020, Salı 19:00
Afganistan'ın başkenti Kabil, Nangarhar ve Gor vilayetlerinde son 12 saatte düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 41 kişi öldü.

İlk saldırı sabah saatlerinde Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde gerçekleştirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 13 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Üç terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda ölenlerin hepsinin sivil olduğu açıklandı.

Birinci saldırının hemen ardından ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde ikinci saldırı düzenlendi.

Nangarhar'ın Hiva ilçesindeki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi öldü, 68 kişi yaralandı.

Üçüncü saldırı ise ülkenin Gor vilayetindeki korucu karakoluna düzenlendi.

Taliban militanlarının silahlı saldırısında 4 korucu ölürken, 3 korucu da yaralandı.

İlk iki saldırıyı ise üstlenen olmadı.

AA

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