BM AFGANİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ, AFGANİSTAN’DAKİ KRİZİN TRAJİK HAL ALMAYA BAŞLADIĞINI BELİRTEREK, “KRİZİN AFGANİSTAN SINIRLARI ÖTESİNDE DE SONUÇLARI OLACAK” DEDİ.

TEHLİKELİ DÖNÜM NOKTASINDA

BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Taliban'ın ilerleyişi ile Afganistan'da savaşın daha ölümcül ve daha yıkıcı bir hal aldığı uyarısında bulundu. Afganistan'ın “tehlikeli dönüm noktasına” geldiğini belirten Lyons, son bir ayda meydana gelen çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

SURİYE VE SARAYBOSNA’YA BENZİYOR

Afganİstan’ın durumunu Suriye ve Saraybosna’da yaşananlara benzeten Lyons, "Önümüzde bizi ya gerçek bir barış müzakeresi ya da artan insan hakları ihlalleri ve vahşi bir çatışmayla iç içe geçmiş trajik bir kriz bekliyor. Böyle bir felaketin Afganistan sınırlarının ötesinde de sonuçları olacaktır” dedi.

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Afganistan krizi yayılıyor

BM, Afganİstan’da çatışmaların ölümcül ve yıkıcı BİR aşamaya ulaştığını belİrterek, ‘Afganİstan tehlİkelİ dönüm noktasına geldİ’ uyarısını yaptı.

Bİrleşmİş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan’daki çatışmaların daha ölümcül ve yıkıcı bir aşamaya ulaştığını belirterek, son 1 ayda yaşanan çatışmalarda binden fazla kişinin öldüğünü söyledi. BM Genel Sekreteri’nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği brifingde, Taliban’ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan’ın tehlikeli bir dönüm noktasına girdiğini ve ülkedeki çatışmaların daha ölümcül, daha yıkıcı bir aşamaya ulaştığını söyledi.

TRAJİK BİR KRİZ BİZİ BEKLİYOR

BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi DeborahLyons ülkede son 1 ayda yaşanan çatışmalarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Önümüzde bizi ya gerçek bir barış müzakeresi ya da korkunç bir insani durum, daha fazla insan hakları ihlalleri ve trajik bir kriz bekliyor” dedi. Afganistan’daki çatışmaların ülke sınırlarının ötesinde de sonuçları olacağını vurgulayan Lyons, söz konusu krizin Suriye ve Saraybosna’daki savaşları hatırlattığını ifade etti. Lyons, “Kentsel alanlara saldırmak, kasıtlı olarak zarar vermek ve büyük sivil kayıplara neden olmaktır. Bununla birlikte, büyük kentsel alanları tehdit etmek, muhtemel katliamı kabul eden Taliban’ın stratejik kararı gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Çok sayıda Afgan’ın ülkeden ayrılmaya çalıştığını söyleyen Lyons, “Bu yıl, hem düzensiz hem de yasal yollardan göç edenlerin sayısının 2 katına çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu. Afganistan’ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai de Güvenlik Konseyi’ne ‘felâketi önlemek’ için harekete geçme çağrısında bulunarak, “Ülkemizin neredeyse yarısında Tali-ban ve yabancı terörist ortaklarının ağır insan hakları ihlâllerine ilişkin raporlar var. Taliban’ın saldırdığı şehirlerde yaşayanların güvenliği konusunda son derece endişeliyiz” dedi.