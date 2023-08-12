Afganistan kuraklığın pençesinde

Afganistan ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Ülkede yaşanan kuraklık mevcut gıda ve insanı krizin daha da derinleşmesine neden oluyor.

Afganistan’ın kuzeyindeki güneşten kavrulmuş kahverengi tepelerde Abdül Hahad, kurumuş topraktan buğday saplarını söküyor. Kuraklık ve aşırı sıcakların 3 yıldır etkili olduğu bölgede Hahad’ın ektikleri ancak ailesini geçindirmeye yetiyor. Afganistan’ın Balkh bölgesindeki 55 yaşındaki çiftçi Nahri Şahi de aslında bir yılda 2 ya da 3 kez buğday tarlasından mahsül alıyordu ancak son 3 yıldır kuraklık nedeniyle yılda sadece bir kez mahsül alabiliyor. Dokuz dönümlük arazisinden elde ettiği ürün her geçen yıl azalıyor. Şahi, “Kuraklık başlayalı 3 yıl oldu ve su kaynakları ve nehir neredeyse tamamen kurudu. Neredeyse içecek suyumuz bile kalmadı. Tüm bölgenin kuruduğunu görüyorsunuz” diyor. Uzmanlar bölgede kuraklığın küresel ısınmanın etkileriyle daha da kötüleştiğine dikkat çekiyorlar. Haber Merkezi Haber Merkezi

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