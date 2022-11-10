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11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Afganistan uyruklu 5 kişi Ankara'da bir evde ölü halde bulundu

10 Kasım 2022, Perşembe 22:00
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

 

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Altındağ ilçesindeki bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olayın cumhuriyet savcıları nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimlik tespit çalışması sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese, kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelindiği, çilingir marifetiyle girilen ikametgahta yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkeğin kesici alet yarasıyla öldürüldüğünün görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, maktullerin açık kimlik bilgileri ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı nezaretinde, Adli Tıp Kurumu ve olay yeri inceleme şube müdürlüğünce devam edildiği kaydedildi.

AA

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