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'Afrika Birliğinin G20'ye daimi üye olarak katılması çağrısı yapıyorum'

15 Aralık 2022, Perşembe 21:00
ABD Başkanı Joe Biden, Afrika Birliğinin G20'ye daimi üye olarak katılması için çağrıda bulundu.

Biden, ABD-Afrika Liderleri Zirvesinin son gününde bir oturuma katılarak liderlere hitap etti.

Dün akşam Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyona Kongo Demokratik Cumhuriyeti liderinin ülkesindeki sel nedeniyle katılamadığına işaret eden Biden, felakette ölenler için taziye dileğinde bulundu.

Biden, Afrika'nın liderliği ve yenilikçiliğinin küresel soruların çözümü için kritik önemde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika, küresel meselelerin konuşulduğu her odada, masada olmalı. Bu nedenle de eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, BM Güvenlik Konseyinin Afrikalı temsilcileri de kapsayacak şekilde reforme edilmesi çağrısında bulundum. Bugün de Afrika Birliğinin G20'ye daimi üye olarak katılması çağrısı yapıyorum."

Dünyanın Kovid-19 ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok konuda sıkıntı içinde olduğunu belirten Biden, "Gelecek 3 yılda, Afrika ülkeleri ve Kongre ile yakından çalışacağız. Afrika'nın 2063 ajandasındaki önceliklerini desteklemek için Afrika'ya 55 milyar dolar ayırmayı düşünüyoruz." dedi.

Biden, demokratik siyasi geçiş kapsamında Afrika'daki demokrasilere 75 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirterek, ABD'nin her alanda Afrika'nın yanında olduğunu vurguladı.

ABD-Afrika Liderler Zirvesi

Çin, Rusya, Japonya ve Türkiye'nin son 20 yılda siyasi, askeri ve ticari ilişkilerini derinleştirdiği Afrika kıtası ile ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışan Biden yönetimi, 8 yıl aradan sonra, eski Başkan Barack Obama’nın 2014’te ilkini gerçekleştirdiği ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nin ikincisini düzenliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 13 Aralık'ta başlayan ve yaklaşık 50 Afrikalı liderin katıldığı zirve bugün son bulacak.

AA

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