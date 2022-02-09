Afrika’da 20 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika’da 20 milyondan fazla kişinin gelecek altı ay içerisinde âcil su ve gıda yardımına ihtiyaç duyacağını bildirdi.

UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Muhammed Malik Fall, basın mensuplarına, Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali’deki insanî krizin arttığını söyledi. Fall, “Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali’de gelecek altı ay içerisinde 20 milyondan fazla kişi âcil insanî yardıma ihtiyaç duyacak.” ifadesini kullandı. Eritre, Etiyopya, Kenya ve Somali’deki kuraklık sebebiyle 5,5 milyon çocuğun yetersiz beslendiğini belirten Fall, “Gelecek üç ay içerisinde yağmur yağmazsa bu sayı iki katına çıkacak.” dedi. AA

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