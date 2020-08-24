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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 190 bini geçti

24 Ağustos 2020, Pazartesi 09:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 52 artarak 1 milyon 192 bin 414 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 182 artışla 27 bin 831'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 59 ölümle Güney Afrika, 5 bin 262 ölümle Mısır, 1435 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 609 bin 773, bu ülkeyi 97 bin 340 vaka ile Mısır ve 52 bin 227 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 909 bin 724 kişi ise iyileşti.

AA

Etiketler: Afrika, koronavirüs
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