Afrika’daki vak’a sayısı 4 milyonu geçti

Afrİka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’a sayısı 4 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, kıtada vak’a sayısı 4 milyon 3 bine, vefat edenlerin sayısı 106 bin 280’e çıktı. Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı Mart 2020’den bu yana 3 milyon 565 bin 569’a ulaştı. Kıt’ada en fazla vak’a Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya’da tesbit edildi. Kıt’a genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya ve Zimbabve gibi ülkelerde virüse karşı toplu aşılama başladı. Afrika’daki ilk vak’a 14 Şubat 2020’de Mısır’da görülmüş, Sahra Altı Afrika’daki ilk vak’aya ise 28 Şubat 2020’de Nijerya’da rastlanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.