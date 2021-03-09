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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Afrika’daki vak’a sayısı 4 milyonu geçti

09 Mart 2021, Salı 09:00
Afrİka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’a sayısı 4 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, kıtada vak’a sayısı 4 milyon 3 bine, vefat edenlerin sayısı 106 bin 280’e çıktı. Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı Mart 2020’den bu yana 3 milyon 565 bin 569’a ulaştı. Kıt’ada en fazla vak’a Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya’da tesbit edildi. Kıt’a genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya ve Zimbabve gibi ülkelerde virüse karşı toplu aşılama başladı. Afrika’daki ilk vak’a 14 Şubat 2020’de Mısır’da görülmüş, Sahra Altı Afrika’daki ilk vak’aya ise 28 Şubat 2020’de Nijerya’da rastlanmıştı.  

AA

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