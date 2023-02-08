Afrika'dan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor

Afrika ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Deprem bölgesinden son gelişmeler: Büyük depremin 3. gününde 8574 kişi vefat etti, 49133 kişi yaralandı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye telgrafında, ​​Sudan hükümeti ve halkının taziyelerini iletti.

Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten Burhan, depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Cibuti halkı ve hükümeti, bu trajedi karşısında kardeş ülke Türkiye ile dayanışma içerisindedir. Allah, kardeş Türk milletine bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, yaptığı açıklamada, depremden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Itno, depremde vefat edenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından ölümler, yaralanmalar ve mal kayıpları beni derinden üzdü. Tüm Ugandalılar ve ailemle birlikte düşünce ve duygularım vefat eden kişilerle. Ruhları ebedi huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso, depremden duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, hem hükümetinin hem Kongo halkının Türk halkının yanında olduğunu belirtti.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mayiik Ayii Deng, Güney Sudan Hükümeti ve halkı adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yazılı bir taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Cibuti Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Musa Dawaleh ile Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yunus Ali Guedi de sosyal medya hesaplarından taziyelerini bildirdi.

Çad Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ilettiği mesajla taziyelerini bildirdi ve Türkiye'yle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Moritanya Dışişleri Bakanlığı da "Yaşanan büyük trajedi nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz. Moritanya hükümeti depremde vefat edenlerin, yaralıların ve mağdur olan kardeş Türk halkının acılarını paylaşmaktadır. Hazreti Allah’tan ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." açıklamasını yaptı.