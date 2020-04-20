Afrika için felaket olur

Almanya Kalkınma Bakanı Müller, koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan krizin Afrika’da felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Alman kamu radyosu Deutschlandfunk’a konuşan Müller, “bazı bölgelerde gerilim, kargaşa, açlık ve hatta devlet yönetiminin çökmesi” gibi durumlara sebep olabileceğini belirtti. DW’deki habere göre Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs krizine karşı tedbir alabilmeleri için en yoksul konumdaki Afrika ülkelerine ve kıt’adaki diğer gelişmekte olan ülkelere âcil yardım yapılması çağrısında bulundu. Afrika Birlik başkanı Cyril Ramaphosa da, Afrika ülkelerinin yoksulluk ve eşitsizlik ile mücadelesinde salgın dolayısıyla aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Cuma günü yaptığı açıklamada salgının kıtada yayılımına ilişkin endişelerini dile getirmiş ve sadece geçen hafta vak’aların yüzde 51, ölümlerin ise yüzde 60 oranında artış gösterdiğini söylemişti.