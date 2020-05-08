Afrika’nın en zengin şehri bile yardıma muhtaç

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ticaret merkezi ve kıtanın en zengin şehri sayılan Johannesburg’da, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 1 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Johannesburg Valisi Geoff Makhubo, yaptığı açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler sonucunda Johannesburg’da yaklaşık 1 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tedbirlerden önce şehrin 5,5 milyon nüfusunun yüzde 45’inin yoksulluk içinde yaşadığını ve yüzde 20’sinin de gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildiren Makhubo, “İnsanlar işsiz kaldıkça, yoksulluk ve gıda güvensizliğine ilişkin rakamlar artmaya başlıyor.” dedi. Makhubo, bu dönemde Johannesburg’da yaklaşık 300 bin hanenin gıda yardımına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, hükümetin bu hanelere gıda desteği planladığını kaydetti. AA

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