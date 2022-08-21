Afrin’de 3 cami ibadete açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinin Tel Gazi, Kıyle ve Kefer Dali köylerinde 3 ayrı cami inşa edilerek ibadete açıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, camilerin, Afrin’in kırsal kesiminde cemaat halinde ibadet için uygun alan bulunmayan köylerde inşa edildiğini belirtti. Köy sakinlerinin, daha önce cuma ve bayram namazlarında uzak yerleşimlerde bulunan camilere gitmek için kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden Tahiroğlu, ibadete açılan camiler sayesinde artık köylerden 5 vakit ezan sesinin yükseleceğini bildirdi.

Tahiroğlu, camilerin ayrıca bir eğitim yuvası da olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: ‘‘Camileri, köylerin mevcut nüfus yapısını dikkate alarak, Afrin’in Tel Gazi Köyü’ndeki Fahriye-Avni Ponçis Cami 147 metrekare, Kefer Dali Köyü’ndeki İbrahim Karaoğlanoğlu Cami 100 metrekare ve Kıyle Köyü’ndeki Hacı Emine ve Recep Yarbasan Cami 70 metrekare genişliğinde inşa edildi. Bu 3 ayrı cami içerisinde toplam 450 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Ayrıca abdesthane ve tuvaletlerin yanı sıra ses sitemi, elektrik için güneş paneli, halı ve kitaplık gibi tefrişatları da camilerimize yerleştirdik. Camilerde, ibadet vakitlerinin dışında köydeki çocukların dini eğitim alabileceği uygun alanlar da tesis ettik.’’

