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Ağlamayacak, yine yapacağız

15 Şubat 2022, Salı 23:46
İsrail’in evini yıktığı Filistinli küçük kız, “Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da evini yıktığı Filistinli tutuklunun 10 yaşındaki kızı Mayar Ceradat’ın kameralar karşısında yıkıma cesurca “Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz.” diye tepki göstermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İsrail makamları 20 Aralık 2021’de Cenin şehrine bağlı Sile el-Harisiye Köyü’ndeki 4 aileden 5 kişiyi “bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle” suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda tebligat gönderdi. İsrail ordusu, Sile el-Harisiye Köyü’ne buldozerle baskın düzenleyerek, söz konusu 5 kişiden biri olan  Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat’ın evini yıktı. Ceradat’ın 10 yaşındaki kızı Mayar, işgal güçlerinin evlerini yıkarak, geri çekilmelerinin ardından kameraların karşısına geçti ve kararlılıkla “(İsrail güçleri) Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz.” dedi.  

Filistin’i işgalden kurtaracağız

Babasının cezaevinde olmasına ve evinin yıkılmasına rağmen Mayar’ın sergilediği bu cesur tavır büyük beğeni topladı ve söz konusu video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Filistinli küçük Mayar, “Önemli olan babamın iyi olması, hayatı boyunca hapiste kalmayacak. Babam kurtulacak. Filistin’i işgalden kurtaracağız ve burada tek bir yerleşimci kalmayacak.” dedi. Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen küçük kız, “Her zaman başımı dik tutacağım. Yarın değil, bugün vatanımızı kurtaracağız. Onlar toprağımızı işgal ettiler ve suçlular.” diye konuştu. Filistinli tutuklunun eşi Tahrir Ceradat da evlerinin yerle bir edilmesini “suç” olarak nitelendirdi. Evinin gözleri önünde yıkıldığını söyleyen Tahrir, “Evin yıkılması; tüm hatıraların ve bir hayatın yıkılması demektir. Olanları Allah’a havale ediyoruz.” diye konuştu.

MAYAR CERADAT’IN CESUR SÖZLERİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bağlı Sile el-Harisiye Köyü’nde evini yıktığı Filistinli tutuklunun 10 yaşındaki kızı Mayar Ceradat'ın kameralar karşısında yıkıma cesurca "Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz." diye tepki göstermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AA

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