Ahlaksız savaşa yardımı durdurun

ABD’li Senatör Bernie Sanders, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ahlaksız savaşına fon sağladığı” gerekçesiyle ABD’nin İsrail’e yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yeni askeri desteği durdurması çağrısında bulundu.

ABD’nin Vermont eyaletinin senatörü Bernie Sanders, yazılı bir açıklama yaparak Biden ile Netanyahu yönetimlerinin Gazze politikalarına yönelik eleştirilerine devam etti.

7 Ekim’deki Hamas saldırılarını bir kez daha kınayan Sanders, “Buna karşılık İsrail ordusunun yanıtının oldukça orantısız, ahlaksız ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu da kabul etmemiz lazım” ifadesini kullandı.

Artık yeter!

ABD’nin Gazze’deki krizle birlikte gündeme getirdiği ve İsrail’e ilave 10 milyar dolarlık askeri yardım paketine karşı çıkan Sanders, “Artık yeter! Kongre bu fonu sağlamayı reddetmeli. ABD’nin sağlayacağı fon sağcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik acımasız savaşını sürdürmesine yönelik koşulsuz askeri destek demektir” yorumunu yaptı.

Daha önce de ABD’nin İsrail’e askeri yardımlarını kesmesi ve Gazze’de ateşkes çağrısı yapan Sanders, Senatoda bu yönde oylama yapılması için tasarı hazırlamış ancak tasarı gündeme alınmamıştı.

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ABD'li Senatör Elizabeth Warren: İsrail insani bir felakete sebep oldu

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi'nin, Filistinli sivilleri öldürerek Gazze'de insani bir felakete sebep olduğunu belirtti.

Warren, sosyal medya platformu X hesabından, Netanyahu'nun "Gazze'ye yönelik saldırıların aylar süreceği" yönündeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Senatör Warren, "Netanyahu ve sağcı Savaş Kabinesi binlerce Filistinli sivili öldürerek insani bir felaket oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

İsrail'in, aylarca sürecek bir savaşa değil, esirleri eve getirecek bir liderliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Warren, "Gazze'yi bombalamayı durdurun. Ateşkese devam edin. Kalıcı bir barış için çalışın." değerlendirmesinde bulundu.