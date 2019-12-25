AİHM geç kalıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlâl kararının ardından yapılan Osman Kavala’nın duruşmasında konsoloslar ve Avrupalı siyasetçiler de vardı.

Duruşmayı salonda takip etmek için Strazburg’tan İstanbul’a seyahat eden AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Duruşma sırasında ifade veren şahitlardan ikisinin Kavala adından hiç bahsetmemesinin “çok şey söylediğini” ifade ederek, savcının “pasif” rol oynamasının da kendisini şaşırttığını dile getirdi. Türkiye’de AİHM’in önemli dâvâlarda yeterince hızlı hareket etmediği hakkında şikayetler duyduğunu da ifade eden Lagodinsky, bu durumu Strazburg’a taşıyacağını ifade etti. AİHM’in Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet gazetesi ve Kavala dâvâlarındaki tutukluluklara yönelik itirazlara dair karar vermesi bir yılı aşkın süre almıştı. Lagodinsky, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili olarak, “Türkiye’de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özellikle Kürtler olmak üzere tüm azınlıklara yapılan muamelede değişimler olmadığı sürece fazla umut görmüyorum” diye konuştu.

İnsan hakları yok sayılamaz

T24’ün haberine göre, insan haklarının yok sayılamayacağını belirten Lagodinsky şöyle konuştu: “AİHM’in Kavala hakkında verdiği karara baktığımızda çok önemli bir şey söylediğini görüyoruz; Bir hükümet olarak insan haklarını istediğiniz zaman yok sayamazsınız. Kararda ”art niyet”ten bahsediliyor. OHAL var deyip insan haklarını yok sayıp istediğinizi yapamazsınız. İnsan hakları böyle işlemiyor, İnsan Hakları Anlaşması böyle işlemiyor. AİHM bunu açıkça ifade etti. Bu bence sadece Türkiye’ye değil, Avrupa’daki bütün demokrasilere bir uyarı; Çok zor şartlarda bile medeni hakları yok sayamazsınız. Onlar her zaman vardır. Birini sadece siyasi görüşleriniz uymuyor diye alıp, iki yıl boyunca hapse tıkamazsınız. Bu Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olarak itibarına zarar veriyor ve benim gibi Türkiye’nin Avrupa’da olmasını destekleyenlerin bunu yapmaya devam etmesini zorlaştırıyor.”

Çeviri mahkemeye Pazartesi ulaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin dâvâda yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’yla ilgili kararına yönelik bir soru üzerine Gül, “Yürüyen bir soruşturmayla, kovuşturmayla ilgili benim bir yorum yapmam elbette doğru olmaz. Dolayısıyla Anayasa, Uluslar arası sözleşmeler, her türlü mevzuat açıktır. Yargı da bağımsız ve tarafsızdır. Dolayısıyla yürüyen bir kovuşturmayla ilgili elbette süreci kendileri değerlendirecektir. Mahkemenin Cuma günü çeviri ile ilgili bir talebi olmuştur. Çeviriler yapılmış ve derhal Pazartesi günü itibarıyla mahkemeye ulaştırılmıştır. Onun ötesinde yargısal faaliyetler yargı mercilerinin kararıdır. Dolayısıyla bizim bu konuda bir söz söylememiz doğru olmaz” dedi. Anayasa Mahkemesinin Kanal İstanbul kararına yönelik soru üzerine de Gül, Yüksek Mahkemenin, yasamanın bu konuda yaptığı tasarrufun doğru olduğuna karar verdiğini ve iptal başvurusunu reddettiğini hatırlattı. Gül, dolayısıyla bu şekilde bir projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına yönelik hukuken bir engel olmadığı yönünde karar verildiğini kaydetti. AA