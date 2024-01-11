Aileler küçülüyor

Alman Max Planck Demografik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırma dünya genelinde insanların akraba sayısının azaldığına dikkat çekti.

Rostock merkezli enstitünün açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, bir insanın akrabalarının sayısı gelecekte muhtemelen yüzde 35 daha az olacak. Araştırmada 1950 yılında 65 yaşında bir kadının hayatta olan akraba sayısının ortalama 41 olduğu belirtilirken 2095 yılında aynı yaşta bir kadının akraba sayısının sadece 25 olacağı ifade edildi. Haber Merkezi

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