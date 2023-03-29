Ailesine namaz kıldırdı

İskoçya’da önceki gün yapılan seçimle bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House’daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevine resmen başladı

Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı oldu Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House’daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an.” ifadelerini kullandı. Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’la görüştüğünü de aktaran Yusuf, “İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim.” diye yazdı. AA

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